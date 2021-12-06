MKE Ankaragücü-Balıkesirspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Balıkesirspor'u 2-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Necati Erkmen, taraftardan desteğe devam etmelerini istedi ve bu yolun sonunun şampiyonluk olduğunu söyledi.

Erkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazanan futbolculara ve müsabakaya gelen taraftara teşekkür etti.

MKE Ankaragücü'nün hedefine adım adım gittiğini vurgulayan Erkmen, "Bizi desteklemeye devam edin bu yolun sonu şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Haftaya Yılport Samsunspor deplasmanına gideceklerini hatırlatan Erkmen, o maçtan da galip ayrılmak istediklerini sözlerine ekledi.

- Balıkesirspor cephesi

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak da bugün kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Rakibimizin önemli oyuncuları var. 10 kişi kalmamıza rağmen yürekli oynadık. Oyuncularıma gösterdikleri mücadele için teşekkür ediyorum. 10 kişi kalmamız maçı kaybetmemizin en büyük nedeniydi." değerlendirmesini yaptı.

