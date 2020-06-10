YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu, Ankara milletvekilleriyle bir araya geldi

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu, Ankara milletvekilleriyle bir araya geldi

ANKARA HABERLERİ  | 10.06.2020 13:30 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: - "Ankaragücü Spor Kulübü 1910 yılında İstanbul Zeytinburnu'nda İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan; şehitleri, gazileri olan bir spor kulübü."

MKE Ankaragücü Kulübü, siyasi parti il temsilcileri ile Ankara milletvekillerini misafir etti.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'in ev sahipliğini yaptığı organizasyonda, milletvekilleri hatıra bileti kampanyasına destek vereceklerini ifade etti.

Fatih Mert, toplantıda yaptığı açıklamada kulüpleri için gece gündüz çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ankaragücü Spor Kulübü 1910 yılında İstanbul Zeytinburnu'nda İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan; şehitleri, gazileri olan bir spor kulübü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Kurtuluş Savaşı ile birlikte Ankara'ya geliyor. İmalat-ı Harbiye işçilerine daha sonra Makine Kimya Endüstrisi olarak bu kurum devam ediyor. Bizim takımımızda bu kurumun devamı ve bu kurumdaki futbolcuların oynadığı bir futbol takımı. 110 yıllık bir kulübüz. Maalesef Avrupa'da ve dünyada şampiyon olamamış tek başkentin, en eski temsilcisiyiz."

MKE Ankaragücü'nü başkente yakışır bir şekilde yönetmeye çalıştıklarını vurgulayan Mert, "Bizlere göre Ankara'nın en büyük, en eski markasıyız ama maalesef ki bugüne kadar hak ettiğimiz yeri hiçbir zaman için bulamadık. Biz 31 Ekim itibarıyla yeni yönetimle göreve başladık. Bugünden itibaren şehrimizi bütünleştirme anlamında burada il, ilçe belediye başkanlarımızı ve bugün de siz sayın milletvekillerimizi burada ağırlıyoruz. Hepinize tekrar geldiğiniz ve katıldığınız için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Davetliler, bir süre takımın yaptığı antrenmanı izledi. Başkan Mert, milletvekillerine MKE Ankaragücü ürünlerinden oluşan hediye paketi verdi. Toplantı çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ankara Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:18
Sabah
05:13
Öğle
12:53
İkindi
16:50
Akşam
20:24
Yatsı
22:10

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Belit Eczanesi
Cankaya
Özkaya Eczanesi
Yenimahalle
Şevval Eczanesi
Mamak
Zehra Eczanesi
Cankaya
Uğur Eczanesi
Cankaya
Ecemiş Eczanesi
Altindag
İrem Eczanesi
Kecioren
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Baskına giden polise oral seks teklifi

Baskına giden polise oral seks teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.