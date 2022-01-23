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MKE Ankaragücü, Denizlispor maçının hakem yönetiminden memnun değil

23.01.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, Denizlispor maçının hakem yönetiminden memnun değil

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de dün Altaş Denizlispor'u 2-1 yendikleri maçta hakemlerin aleyhlerine verdikleri kararlara tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp olarak sergiledikleri duruş nedeniyle bu zamana kadar hakem hatalarıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıldığı belirtildi.

Sesi çok çıkanın hakkının korunduğu bir sistem istenmediğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk defa kazandığımız bir maçın ardından hakem kararlarına ilişkin açıklama yapma gereği duyuyoruz. Ligin yarısından fazlasının tamamlandığı bir dönemde, önümüzdeki haftalarda aleyhimize gerçekleştirilebilecek hataların artık telafisinin olmama ihtimalini düşünerek bu açıklamayı yapmayı zaruri buluyoruz. Altaş Denizlispor'la karşılaştığımız müsabakada MKE Ankaragücü lehine verilmeyen 2 adet net penaltı ve faul nedeniyle sayılmayan net bir gol, uzatma dakikalarında kazandığımız bir müsabakada maalesef önemli bir puan kaybına neden olabilirdi. Türkiye Futbol Federasyonundan, öncelikli olarak hakem atamaları olmak üzere saha içindeki tüm hakem kararlarına yönelik adalet ve güven tesis etmesini bekliyoruz. MKE Ankaragücü olarak, hakem kararlarının her müsabaka özelinde takipçisi olacağımızı ve kulübümüzün haklarını sonuna kadar savunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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