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MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük deplasmanında sahaya çıkacak

26.08.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük deplasmanında sahaya çıkacak

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Vavacars Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 19.15'te oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de ilk 2 maçında Arabam.com Konyaspor'la 0-0 berabere kalıp deplasmanda Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, sezonun ilk 3 puanını İstanbul'da arayacak.

Geçen haftayı bay geçen teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki MKE Ankaragücü, haftaya 1 puanla 14. sırada girdi.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'deki galibiyet özlemi ise 10 maçtır sürüyor. Süper Lig'deki son galibiyetini küme düştüğü 2020-2021 sezonunda 11 Nisan'da Gençlerbirliği karşısında elde eden sarı-lacivertliler, daha sonraki 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde lige istediği gibi başlayamayan Fatih Karagümrük ise çıktığı iki maçta da farklı yenilgiler aldı. Corendon Alanyaspor'a 4-2, Beşiktaş'a ise 4-1 kaybeden İstanbul ekibi, ilk puanlarını sahasında başkent ekibi karşısında almaya çalışacak. Fatih Karagümrük, henüz puanla tanışamadığı ligde 17. sırada yer alıyor.

İki takım daha önce profesyonel liglerde 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü başkent ekibi, 5'ini İstanbul temsilcisi kazandı, 7 maç ise berabere bitti.

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü en son 2. Lig'de 20 Eylül 1980'de 1-0 mağlup etmişti. Daha sonra oynanan 7 lig maçında sarı-lacivertliler 2 galibiyet, 5 beraberlik aldığı rakibine hiç kaybetmedi.

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