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MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından

09.05.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: - "96. dakikada gol yiyip, buradan, iyi oynadığımız bir karşılaşmadan mağlup ayrılmak gerçekten son derece üzücü" - "Rakiplerin de maçlarını takip ederek, son iki maçı, artık bu saatten sonra dönüşü yok, yüzde yüz kazanmamız gerekiyor"

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'in 40. haftasında konuk ettikleri Fenerbahçe'ye, 96. dakikada gelen golle 2-1 yenilmelerinin son derece üzücü olduğunu söyledi.

Fatih Mert, Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son dakika golüyle dramatik bir şekilde 2-1 kaybedilen maça yönelik, "İlk yarı bizim gayet iyi bir oyunumuz vardı, belki devreye iki farklı da girebilirdik. Kaçırdığımız yüzde yüz gol pozisyonları var, ama atamadık maalesef, devrenin sonuna doğru da gol yiyip beraberlikle içeriye girdik." dedi.

İkinci yarı Fenerbahçe'nin daha baskılı oynadığını ifade eden Başkan Fatih Mert, "Ama 96. dakikada gol yiyip, buradan, iyi oynadığımız bir karşılaşmadan mağlup ayrılmak gerçekten son derece üzücü. Uzatma konusunda biraz sıkıntımız var, 7 dakika oyunun durakladığını düşünmüyoruz. Büyük ihtimalle Ali Koç başkan da düşünmüyordur çünkü 'hakem orada 5 dakika gösterecekti' diyor bizim arkadaşlar. Onu gördüğünü söylüyorlar, ama 7 dakika uzatıldı, bu kadar uzatıldığı zaman da işte maalesef mağlubiyet golünü yedik. Bunun için de üzgünüz." diye konuştu.

Başkan Fatih Mert, stada taraftar alınıp alınmadığına ilişkin bir soruya karşılık, "Zaten bunun sıkıntısını bütün kulüpler yaşıyor. 1. Lig'deki takımların çok fazla sayıda seyirci almalarından sonra bu da gündeme geldi. Biz de Ankaragücü olarak buna bugüne kadar dikkat ettik, seyirci alınmayacağına dair dün de açıklamada yaptık. Seyirci almadık." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de son iki maçın kaldığını ve ligdeki puan durumlarının kritik olduğunun hatırlatılması üzerine de Başkan Fatih Mert, şunları söyledi:

"Alanyaspor ile burada oynayacağız. Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağız. Bizim ligde kalmak için bu iki maçı kesinlikle almamız gerekiyor. Çok büyük avantajı kaybettik, son 5 haftadır gerçekten elimizdeki avantajı kaybederek kendi kendimize bu noktada kaldık. Rakiplerin de maçlarını takip ederek, son iki maçı, artık bu saatten sonra dönüşü yok, yüzde yüz kazanmamız gerekiyor. İnşallah o iki maçı kazanıp ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız."

Maç sonunda soyunma odasına inip inmediği sorulan Mert, "Tabi futbolcular yıkılmıştır, ama biz pandemi kurallarından dolayı soyunma odasına inemiyoruz. Onlar da yıkılmışlardır, büyük ümitle çıktılar bu maça. Dün beraberdik, bugün buraya gelirken de futbolcularla beraberdik ama maalesef mağlup olunca yıkım oluyor sonuçta." şeklinde konuştu.

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