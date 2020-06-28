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MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ümitlendi

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 28.06.2020 12:02 | Son Güncelleme

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren sarı-lacivertliler, şampiyonluğa oynayan Trabzonspor deplasmanında 10 kişi kaldığı maçta 1 puan alarak umutlarını son 5 haftaya taşıdı.

MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ümitlendi

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor'dan 1 puan alan MKE Ankaragücü, son 5 haftaya umut dolu girdi.

Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'la yollarını ayırmıştı. Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren MKE Ankaragücü, zorlu Trabzon deplasmanından 1 puanla döndü.

Maçın başında 1-0 geriye düşen başkent temsilcisi, ikinci yarıda Gerson Rodrigues'in penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Maçın 83. dakikasında Rodrigues'in kırmızı kart görmesiyle uzatmalar dahil 15 dakikadan fazla 10 kişi oynayan MKE Ankaragücü, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanını 25'e yükseltti. Maç fazlasıyla 17. sırada yer alan MKE Ankaragücü'nün 15. sırayla arasında 3 puan fark kaldı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ İYİ BAŞLADI

Sadece iki antrenmanla takımını Trabzonspor karşısına çıkaran İbrahim Üzülmez, iyi bir başlangıç yaptı. Aldığı zorlu görevin ilk sınavını şampiyonluğu güçlü adayı karşısında veren Üzülmez, takımına puan aldırtmayı başardı.

'4 BÜYÜKLER'DEN PUAN ALDI

MKE Ankaragücü, bu sezon "4 büyükler"den aldığı puanlarla dikkati çekti. Sarı-lacivertliler, ligin sonlarında yer almasına rağmen, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'dan da puan aldı. Galatasaray'la ligin ilk yarısında 2-2, Beşiktaş'la ise 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, ikinci devrede Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 yendi, Trabzonspor'la da deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

SON 5 MAÇ

MKE Ankaragücü, son 5 haftada kritik sınavlar verecek. Kümede kalma yolunda sarı-lacivertliler, sırasıyla evinde Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Göztepe, sahasında Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor, rakip sahada Denizlispor'la karşılaşacak.

(AA)

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