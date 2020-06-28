MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ümitlendi

Sadece iki antrenmanla takımını Trabzonspor karşısına çıkaran İbrahim Üzülmez, iyi bir başlangıç yaptı. Aldığı zorlu görevin ilk sınavını şampiyonluğu güçlü adayı karşısında veren Üzülmez, takımına puan aldırtmayı başardı.

'4 BÜYÜKLER'DEN PUAN ALDI

MKE Ankaragücü, bu sezon "4 büyükler"den aldığı puanlarla dikkati çekti. Sarı-lacivertliler, ligin sonlarında yer almasına rağmen, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'dan da puan aldı. Galatasaray'la ligin ilk yarısında 2-2, Beşiktaş'la ise 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, ikinci devrede Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 yendi, Trabzonspor'la da deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

SON 5 MAÇ

MKE Ankaragücü, son 5 haftada kritik sınavlar verecek. Kümede kalma yolunda sarı-lacivertliler, sırasıyla evinde Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Göztepe, sahasında Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor, rakip sahada Denizlispor'la karşılaşacak.

(AA)

