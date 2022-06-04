YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Danny Welbeck açıklaması:

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Danny Welbeck açıklaması:

04.06.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Evet, arkadaşlarımız bir görüşme yaptı ama oyuncuyla ilgili süreç devam ediyor. Biraz kafamızda soru işaretleri var" - "Oyuncu Ankaragücü'ne sıcak. Daha önce 'anlaştık' dediğimiz sporcu o değil. İngiltere'de oynayan, İngiliz olmayan bir oyuncu da var"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, transferde sarı-lacivertli takımla adı geçen İngiliz santrfor Danny Welbeck'le ilgili, "Evet, arkadaşlarımız bir görüşme yaptı ama oyuncuyla ilgili süreç devam ediyor. Biraz kafamızda soru işaretleri var." dedi.

Spor Toto 1. Lig şampiyonluk kupasının sergilendiği Vega AVM'deki Ankaragücü Store'un etkinliğine katılan Faruk Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Camianın şampiyonluk coşkusunu yaşadığını anlatan Koca, kupanın gelecek hafta çarşamba gününe kadar sergileneceğini belirtti.

Yoğun bir tempoda transferler için çalıştıklarını aktaran sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Kamp başlamadan transfer etmek istediğimiz oyuncuların yüzde 80-90'ını getirmek istiyoruz. Süper Lig'de de kupalar alacağız. Süper Lig'de Ankaragücü'ne başarılar kazandıracağımıza inanıyorum. Camiamız desteğini eksik etmesin. Kombinelerimiz de çıkacak." diye konuştu.

Özellikle sosyal medyada gündem olan Welbeck'le ilgili gelen sorular üzerine Koca, "Evet, arkadaşlarımız bir görüşme yaptı ama oyuncuyla ilgili süreç devam ediyor. Biraz kafamızda soru işaretleri var. Bu soru işaretleri bitmeden olmaz. Ekonomik ve bazı sorunlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bitti demek yanlış olur. Orada görüştüğümüz başka isimler de var." cevabını verdi.

Faruk Koca, Welbeck'le video konferans sistemiyle görüştüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyuncu Ankaragücü'ne sıcak. Daha önce 'anlaştık' dediğimiz sporcu o değil. İngiltere'de oynayan, İngiliz olmayan bir oyuncu da var. Bitmeden açıklamamız doğru değil. İlk 11'de oynayacak 7 ya da 8 isim istiyoruz. Santrfor bölgesine en az iki isim almamız gerekiyor. Kanatlarda iki aldık, bir isim daha alacağız. 8 numaraya bir isim, ön liberoya da bir isim alacağız. Bir de sol bek alacağız. İlk yapılanmamız bu. Kampta aksaklık görürsek alırız. Şu an bir kaleciyle görüşüyoruz. Bahadır var zaten, ondan beklentimiz çok. Hocamızın da aklında birinci kaleci olarak Bahadır var. Tedbirlerimizi de alacağız."

Transfer çalışmalarını gizli yürüttüklerini vurgulayan Koca, "Birçok Süper Lig takımının ilgilendiği isimleri aldık. Biz sadece imza atılana kadar süreci mahrem bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Ankaragücü'nün bu ligde zirveyi zorlaması lazım. Ankaragücü ikide bir düşüp çıkacak bir takım değildir. Öyle bir şey olursa ben burada bir şey başaramamışım derim ve durmam. İnşallah Ankaragücü bu kötü günleri bir daha yaşamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri başladıKastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri başladı
Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandıBodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara Namaz Vakitleri 4 Haziran Cumartesi

İmsak
03:21
Sabah
05:14
Öğle
12:52
İkindi
16:49
Akşam
20:20
Yatsı
22:04
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

“Gerçek aşkı bulmaktan bıktım” dedi! Kendi kendine...

“Gerçek aşkı bulmaktan bıktım” dedi! Kendi kendine...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.