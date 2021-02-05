MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: "Sivasspor maçına odaklandık"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, sarı-lacivertli takım için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapacakları maçta galip gelmek istediklerini söyledi.

Başkan Fatih Mert ve kulübün futbol şube sorumlusu Faruk Koca, MKE Ankaragücü'nün YouTube kanalında canlı yayına katıldı.

Fatih Mert, kulübün geçmiş dönemlerden kalan borçlarını ödemek için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.

"Bugüne kadar bu borçların bir bölümü ödenmemiş olsaydı bu ödemelerin yüzde 75'lik kısmı döviz ödemeleri, futbolcu alacağıydı." diyen Mert, "Bu borcun bugünkü karşılığı 420 milyon lira civarında. Eğer Ankaragücü'nün bu borcu ödenmeseydi 420 milyon ve üzeri bir rakam şu anda Ankaragücü'nün borcu olacaktı. Bugün itibarıyla Ankaragücü'nün 288 milyon 590 bin lira borcu vardır." ifadelerini kullandı.

Mert, büyük çabalarla transfer yasağını kaldırdıklarını ve daha sonra da büyük titizlikle transferleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Başkan Mert, "Devraldığımızda MKE Ankaragücü'nün futbol ailesine 23 milyon 256 bin avro borcu varmış. Göreve geldiğimizde hocalar da dahil olmak üzere 42 dosya vardı, 36'sını tamamen kapattık. Şu anda sadece 6 dosyanın ödemesi var. Bu ödemeler için de anlaşma yapıldı. Takvimi içinde bu borçları ödeyebilirsek Ankaragücü'ne bir daha bu dosyalarla ilgili transfer yasağı veya buna benzer bir şey gelme ihtimali yok." şeklinde konuştu.