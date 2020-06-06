MKE Ankaragücü Kulübü, belediye başkanlarını misafir etti

Fatih Mert, toplantıda yaptığı açıklamada, 7 aydır kulüpte görev aldıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şehrimizin en önemli markalarından birisi olan Ankaragücü'nün yönetiminde olmaktan gayet mutluyuz ve onur duyuyoruz. Ankaragücü 1910 yılında İstanbul Zeytinburnu'nda İmalat-ı Harbiye işçilerinin kurmuş olduğu bir kulüp ama maalesef hak ettiği yerde değil. Biz yeni yönetim olarak geldiğimiz günden itibaren şehrimizle bütünleşme içerisinde olmaya çalışıyoruz. Sayın büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehir belediye başkanımız yönetime geldiğimiz günden itibaren bize çeşitli konularda destek oluyor. İlçe belediyelerimiz de Tandoğan Tesislerimiz ve Beştepe Tesislerimiz ile ilgili önemli çalışmalara katkı sağladılar."

MKE Ankaragücü'nü başkente yakışır bir şekilde yönetmeye çalıştıklarını vurgulayan Mert, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüze hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz spor kulübü olarak her zaman burada birleştirici ve herkese açık bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kulüp Ankara'nın tamamının ortak kulübüdür. Buraya herkesin gelmesini istiyoruz, ilgilenmesini istiyoruz. Biz, MKE Ankaragücü için bir milat olsun istiyoruz ve geldiğimiz günden itibaren de bu yönde çalışmalar yapıyoruz ve gecemizi gündüzümüze katarak sorunları teker teker aşmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu nedenle taraftarlarımızın talebi doğrultusunda başlatılan hatıra bileti kampanyasına sizlerin de destek olmasını talep ediyor, katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum."