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MKE Ankaragücü Kulübünde yeni yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı

06.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü Kulübünde yeni yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübünde yeni yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleştirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Faruk Koca başkanlığında Beştepe Tesisleri'nde yapılan toplantıda alınan karar gereği sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunun görev dağılımı belirlendi.

MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim kurulun görev dağılımı şöyle oluştu:

Başkan: Faruk Koca

Başkan Vekili: Zeynep Karamancı

Başkan Vekili: İsmail Mert Fırat

Başkan Vekili: Gökalp Büyükbektaş

Başkan Yardımcısı: Cantürk Alagöz

Başkan Yardımcısı: Yusuf Buğra Tanık

Başkan Yardımcısı: Ertan Aydın

Genel Sayman: Mehmet Şahin

Taraftar Sorumlusu: Gülsen Yılmaz-Molla Ali Çetin

Amatör Branşlar Sorumlusu: Durali Akpınar

Futbol Altyapı Sorumlusu: Cengiz Kaya

Spor Okulları Sorumlusu: Harun Oğraş

Hukuk İşleri Sorumlusu: Murat Bayramoğlu

Basın Sözcüsü: Hüseyin Aytekin

Ar-Ge ve İş Geliştirme Sorumlusu: Levent Onuk

Tesisler Sorumlusu: Birol Tekin

Stadyum Sorumlusu: Mert Kızılırmak

Üniversite, Şube, Dernek ve Delege İlişkileri Sorumlusu: Cengiz Gökay

Yönetim kurulu üyeleri: Berna Erbilgin Gündoğdu, Erkan Aytekin

Genel Sekreter: Cahit Şahin

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig ankaragücü futbol

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