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MKE Ankaragücü, kuruluş yılı etkinliği kapsamında resim yarışması düzenleyecek

26.07.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, kuruluş yılı etkinliği kapsamında resim yarışması düzenleyecek

MKE Ankaragücü, kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında çocukların katılabileceği resim yarışması düzenleyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 5-12 yaş arası çocukların katılacağı "Benim gözümden Ankaragücü" konulu resim yarışması için başvuruların 1-15 Ağustos tarihlerinde MKE Ankaragücü Store mağazalarına yapılabileceği ya da resimlerin kulübe posta yoluyla gönderilebileceği belirtildi.

Yarışmayı kazananların 30 Ağustos'ta açıklanacağı ifade edildi. Birinciye 2 adet Doğu Tribünü kombinesi ile bin 500 liralık MKE Ankaragücü Store mağazalarında kullanılacak hediye çeki verileceği aktarıldı. İkinciye de aynı miktarda hediye çeki takdim edileceği, üçüncüye ise bin lira değerinde hediye çeki verileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
MKE Ankaragücü

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