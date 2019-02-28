SPOR

MKE Ankaragücü'nde yöneticiler ve futbolcular yemekte buluştu

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 28.02.2019 10:06 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner, "Umarım iyi bir oyun ve iyi bir skorla bu haftayı da noktalarız." açıklamasında bulundu.

MKE Ankaragücü'nde yöneticiler ve futbolcular yemekte buluştu

MKE Ankaragücü'nde yöneticiler ve futbolcular, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda 1 Mart Cuma günü Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde yemekte bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, yemekte yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuların buluştuğu bildirildi.

Yemekte konuşan başkan Mehmet Yiğiner, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında alınan galibiyetten dolayı camianın mutlu olduğunu ifade etti. Yiğiner, son haftalarda sergilenen oyunun kalitesine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Umarım bu güzel oyun ve galibiyet serileri sezon sonuna kadar devam eder. Bu hafta Antalyaspor ile kritik bir deplasman karşılaşması oynayacağız. Benim, yönetim kurulumuzun, teknik heyetimizin ve taraftarlarımızın beklentisi bu mücadeleden de iyi bir sonuçla ayrılmanız yönünde. Umarım iyi bir oyun ve iyi bir skorla bu haftayı da noktalarız. Hepinize güveniyorum."

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