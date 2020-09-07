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MKE Ankaragücü oyuncusu Kulusic: "İyi bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz"

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 07.09.2020 11:51 | Son Güncelleme

"MKE Ankaragücü, taraftar grubuyla da çok ünlü. Gerçekten iyi bir takımdayız" - "Yeni transferlerle iyi bir takım olursak, ligi ilk 10'da bitirebileceğimizi düşünüyorum"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Hırvat stoperi Ante Kulusic, iyi bir takım olmak ve başarılı bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.

Kulusic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır Türkiye'de futbol oynadığını hatırlattı.

Başkent Ankara'nın çok güzel bir şehir olduğunu ve burada yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kulusic, "MKE Ankaragücü çok büyük bir camia. Tarihi geçmişi olan bir takım. MKE Ankaragücü, taraftar grubuyla da çok ünlü. Gerçekten iyi bir takımdayız. İyi bir takım olduğumuzu alacağımız sonuçlarla da göstermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Ligi ilk 10'da bitirebileceğimizi düşünüyorum"

Kulusic, sezona iyi başlamak istediklerini vurgulayarak, "Yeni transferlerle iyi bir takım olursak, ligi ilk 10'da bitirebileceğimizi düşünüyorum. Takımımıza yeni katılan teknik direktör Fuat Çapa'nın da büyük katkıları olacağına inanıyorum. İnşallah onun sayesinde yeni şeyler öğrenebiliriz. Umarım o da bu takımda başarılı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının global bir problem olduğunu dile getiren Kulusic, "Kovid-19 gerek futbolda, gerek normal hayatta herkesi çok kötü etkiledi. Maçları taraftarsız oynamak kolay değil. Ankaragücü'nün taraftarı çok büyük. Onlarla oynadığımız maçlar çok farklı oluyor. Onlar olmadığı zaman gücümüzü eksik hissediyoruz. Keşke taraftarla beraber oynayabilseydik." diyerek sözlerini tamamladı.

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