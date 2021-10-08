YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MKE Ankaragücü, PFDK'nin ceza kararına tepki gösterdi:

MKE Ankaragücü, PFDK'nin ceza kararına tepki gösterdi:

08.10.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Söz konusu cezaya yönelik, gerekli mercilerle temasa geçmiş bulunmaktayız. Bu kararın takipçisi olacağız"

MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezaya tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF 1 Lig'de oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, PFDK'nin "taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat" sebebiyle bazı tribünlere verdiği 1 maç giriş yasağıyla ilgili, "3 Ekim Pazar günü oynadığımız BB Erzurumspor karşılaşmasının ardından TFF tarafından alınan ceza kararını üzüntüyle karşıladık. Söz konusu cezaya yönelik, gerekli mercilerle temasa geçmiş bulunmaktayız. Bu kararın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nagehan Alçı'dan çağrı: Bunun için yalvarıyorumNagehan Alçı'dan çağrı: Bunun için yalvarıyorum
Son canlı yayını oldu: Bu beni öldürüyorSon canlı yayını oldu: Bu beni öldürüyor
Serebral palsi tanısı için "genetik test yaptırın" uyarısıSerebral palsi tanısı için "genetik test yaptırın" uyarısı

Ankara Namaz Vakitleri 8 Ekim Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
12:41
İkindi
15:53
Akşam
18:28
Yatsı
19:45

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cuma

Aylin Eczanesi
Cankaya
Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Maltepe Eczanesi
Cankaya
Mutlukent Eczanesi
Cankaya
Sera Eczanesi
Cankaya
Sevin Eczanesi
Cankaya
Vefa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.