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MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 14 maç aradan sonra kazandı

ANKARA HABERLERİ  | 07.02.2020 23:05 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 14 maç aradan sonra kazandı

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, 14 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Başkent temsilcisi, 21. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u Jamaikalı Dever Orgill’in golüyle 1-0 mağlup etti.

Transfer yasağını kaldırarak kadrosunu büyük ölçüde yenileyen MKE Ankaragücü, bu sonuçla galibiyet hasretine son verdi. Ligde 14 maçlık kazanamama serisini sonlandıran sarı-lacivertli ekip, puanını 17’ye yükseltti.

Başkent ekibinde başkan Fatih Mert ile geçen hafta takımın başına geçen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

- Son galibiyetini başkent derbisinde elde etmişti

MKE Ankaragücü, bundan önceki son galibiyetini 29 Eylül 2019'da oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne karşı elde etmişti. Ligin 6. haftasında MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği’ni 2-1 yenmişti.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından oynadığı 14 maçta 8 mağlubiyet ve 6 beraberlik almıştı.

Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor’a yenilen MKE Ankaragücü; Beşiktaş, Galatasaray, Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalmıştı.

- Orgill, gol suskunluğunu bozdu

Başkent temsilcisinin Jamaikalı golcüsü Orgill, uzun bir aradan sonra fileleri havalandırdı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında takımına üç puanı getiren golü atan Orgill, bu sezon dördüncü kez fileleri havalandırdı.

Orgill, son olarak 7. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında gol sevinci yaşamıştı.

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