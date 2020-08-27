YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MKE Ankaragücü yeni sezon formalarını tanıttı

MKE Ankaragücü yeni sezon formalarını tanıttı

ANKARA HABERLERİ  | 27.08.2020 15:52 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü yeni sezon formalarını tanıttı

MKE Ankaragücü, 2020-2021 sezonu formalarını tanıtıp, satışa sundu.

Yapılan açıklamada, kulübün yaklaşık 110 yıl önce 31 Ağustos 1910 tarihinde İmalat-ı Harbiye atölyesi çalışanları ile meslek öğrencileri öncülüğünde kurulmasına gönderme yapılarak, formalarda "imalat-ı harbiye" yazısı yer aldığı aktarıldı.

Formlar, beyaz, çizgili, sarı ve siyah olarak dört farklı dizaynda taraftarların beğenisine sunuldu.

Sarı-lacivertli futbolseverler, yeni sezon formalarını Ankaragücü Store ve on-line mağazadan satın alabilecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Diyarbekirspor’un ismi Diyarbakır Futbol Kulübü olarak değiştirildi
Diyarbekirspor’un ismi Diyarbakır Futbol Kulübü olarak değiştirildi
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı

Ankara Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:05
Öğle
12:55
İkindi
16:37
Akşam
19:36
Yatsı
20:59
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı
Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Atlı ciritte final heyecanı Ankara'da yaşanacak
Atlı ciritte final heyecanı Ankara'da yaşanacak
Ata Mahallesi’ne devasa park
Ata Mahallesi’ne devasa park
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.