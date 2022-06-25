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MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı

25.06.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in yeni temsilcisi MKE Ankaragücü, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Futbolcular koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Topla yapılan teknik çalışmayla devam eden idman, tam sahada yapılan parkur çalışmasıyla sona erdi.

Başkent ekibi hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı

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