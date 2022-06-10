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MKE Ankaragücü'nde Abdullah Durak'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

10.06.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü'nde Abdullah Durak'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'nde futbolcu Abdullah Durak'ın sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol A Takımı'nın orta saha oyuncusu Abdullah Durak'ın sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı kaydedildi.

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