MKE Ankaragücü'nde gözler Türkiye Kupası maçına çevrildi

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 2. sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Ankara Keçiörengücü maçında tam süre alan futbolcular günü izinli geçirdi.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmana koordinasyona yönelik ısınma hareketleriyle başlayan diğer futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ana bölümünde ise şut çalışması gerçekleştirdi.

Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı süren Tiago Pinto, Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü karşılaşması, 30 Aralık Perşembe günü oynanacak.



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