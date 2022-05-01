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MKE Ankaragücü'nde Süper Lig sevinci yaşanıyor

01.05.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mustafa Dalcı: "Başından sonuna kadar ligi domine eden bir Ankaragücü vardı. Süper Lig'e çıkmayı sonuna hak eden bir Ankaragücü vardı"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Spor Toto 1. Lig'i domine ederek Süper Lig'e yükseldiklerini söyledi.

Süper Lig'e yükseldikleri Yılport Samsunspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dalcı, çok mutlu olduklarını belirtti.

Hak ettikleri bir başarıyı elde ettiklerini vurgulayan Dalcı, "Öncelikle çok mutluyuz. Ankaragücü layık olduğu yere geldi. Buna biz vesile olduğumuz için hayatımızın en gurur verici anlarından birini yaşıyoruz. Başından sonuna kadar ligi domine eden bir Ankaragücü vardı. Süper Lig'e çıkmayı sonuna hak eden bir Ankaragücü vardı. Bayramdan önce bir bayram yaşattık. Umarım bundan sonra MKE Ankaragücü ömür boyu hak ettiği bu ligde kalır." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını başarılarından dolayı tebrik eden Dalcı, sarı-lacivertli taraftarlar içinse şunları kaydetti:

"Biz yolcuyuz, taraftar hancı. Onlar bu takımın her şeyi. Bugüne kadar bizi destekleyen, desteklemeyen hepsine çok teşekkür ederim. Desteklemeyenler de süreç içinde bize faydası oldu. Bizi motive ettiler, yanlışlarımız vardı, onları düzelttik. Bir sene boyunca karakterimizi bozmadan onlara saygı göstermemiz gerekiyordu. Buradan bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Layık olduğumuz yere Ankaragücü'nü getirmek de bize nasip oldu."

- Futbolcuları görüşleri

Sarı-lacivertilerin stoperi Sinan Osmanoğlu, çok istedikleri Süper Lig'e çıkmanın mutluğunu yaşadığını aktardı.

Sezon başından beri büyük mücadele verdiklerini dile getiren Sinan, "Sadece futbolcular değil, yönetimi, taraftarı, çalışan personel, şampiyonluğa inanmıştı. Zor şartlarda bile birlikte ayakta kaldık. İyi bir sezon geçirdik. Şampiyonluğa ulaştığımız için inanılmaz mutluyum. Çok büyük bir camiadayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Başkent ekibinin 24 yaşındaki futbolcusu Alperen Babacan da hedefe ulaşmanın gururunu duyduklarını anlatarak, "Tek hedefimiz şampiyonluktu. Çok çabaladık. Kötü dönemler oldu ama üstesinden geldik. Artık Süper Lig'deyiz. Ankaragücü taraftarı bugünü doyasıya kutlasın." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Murat Uçar ise Süper Lig'in camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Camianın hak ettiği yerde olması gerekiyordu. Güzel bir sezon geçirdik takım olarak. Bu şampiyonluğu Ankaragücü camiasına hediye ediyoruz. İnşallah Ankaragücü hak ettiği yerde hep kalır." şeklinde konuştu.

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