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MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak

24.06.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak

TFF 1. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki futbolcular, yarın Beştepe Tesisleri'nde toplanacak.

Hazırlıklarını 6 Temmuz'a kadar tesislerinde sürdürecek sarı-lacivertliler, 2 günlük iznin ardından 9 Temmuz'da Ankara'nın ilçesi Kızılcahamam'da kampa girecek.

Kızılcahamam'da 19 Temmuz'a kadar çalışacak MKE Ankaragücü, 22 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde ise Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapacak.

Sarı-lacivertliler, 3 Ağustos'tan itibaren de yeni sezon hazırlıklarına Ankara'da tesislerinde devam edecek.

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