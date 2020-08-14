MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye destek

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, takım harcama limitleri konusunda Fenerbahçe'yi desteklediklerini söyledi.

Başkan Fatih Mert, Beştepe Tesisleri'nde yeni sezon, takımların harcama limitleri ile hedeflerine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun açıkladığı takım harcama limitleri konusunda Fenerbahçe'nin yanında olduklarını kaydeden Mert, "Biz nasıl ligden düşmeme konusunda kulüpler ile bir birliktelik gösterdiysek bundan sonra başka bir kulübün sorunu olduğunda da yanında olacağımızı söylüyoruz. Bu konuda Fenerbahçe'nin yanındayız, limit artırılması konusu belki başka kulüplere de lazım olacak ama sorun yaşayan bir kulüp bile olsa makul durumlarda destekçi olmamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Mert, gündeme gelen 'Rezerv Lig' meselesini önemsediklerini belirterek, "Geçen sezon transfer yasağımız olduğunda bu sorunu yaşadık biz. Altyapıdan oynaması için getireceğimiz futbolcu bulamadık. 21 yaş altı ligi de bittiği için ciddi sıkıntılar yaşadık. Alt ligde iki takım arasında geçiş yapılabilen bir lig fikri sunuldu. Ben de bunun faydalı olacağı görüşündeyim. Kiralık oyuncular veriyoruz ama bakıyorum gönderdiğimiz oyuncular oynamamış. Böyle bir lig olursa Türk futbolu için de iyi olur." diye konuştu.