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MKE Ankaragücü'nü ziyaret edip, vefat eden babasının hayalini gerçekleştirdi

ANKARA HABERLERİ  | 29.05.2020 16:09 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü'nü ziyaret edip, vefat eden babasının hayalini gerçekleştirdi

MKE Ankaragücü taraftarı Eylem Açıkalın, kulüp başkanı Fatih Mert ve futbolcularla bir araya gelip, vefat eden babası Cengiz Açıkalın'ın hayalini gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 ay önce vefat eden babasının en büyük hayalinin MKE Ankaragücü oyuncularıyla tanışmak olduğunu belirten Eylem Açıkalın, başkan Fatih Mert ile görüştükten sonra takımın antrenmanını izledi.

Eylem Açıkalın'ın, "Babamın bu hayalini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çağrıma sessiz kalmayarak beni kulübe davet eden başkanımız Fatih Mert'e çok teşekkür ediyorum. İnşallah takımımız, kalan maçlarını kazanarak yeni başarılara imza atacaktır." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Başkan Fatih Mert'in ise vefat eden taraftarları Cengiz Açıkalın'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Genç taraftarımız Eylem Açıkalın'ın rahmetli babasının hayalini gerçekleştirmesi, bizleri hem duygulandırdı hem de mutlu etti. Mekanı cennet olsun." şeklinde görüş belirttiği vurgulandı.

Ziyaretin, Sağlık Bakanlığının belirlediği koronavirüs tedbirleri gözetilerek gerçekleştiği kaydedildi.

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