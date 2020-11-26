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MKE lojmanlarında yaşam başladı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 26.11.2020 16:11 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanan 564 konutluk MKE lojmanlarında yaşam başladı.Kırıkkale Belediyesi arsa karşılığında Makine Kimya Kurumu’na (MKE) inşa ettiği 564 konutun teslimini gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanan 564 konutluk MKE lojmanlarında yaşam başladı.
Kırıkkale Belediyesi arsa karşılığında Makine Kimya Kurumu’na (MKE) inşa ettiği 564 konutun teslimini gerçekleştirdi. MKE’ye ait riskli lojmanlarda yaşam kalitesi yüksek modern kentleşmeyi sağlamak amacıyla yapılan proje kapsamında 564 adet konut inşaatı belediye tarafından tamamlandı ve MKE kurumuna teslim edildi. Modern ve güvenli konutlara taşınan MKE çalışanları yeni ikametlerinde oturmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.
MKE kurumu ile belediye arasında imzalanan protokol ile yapımına başlanan MKE’ye ait 564 lojman inşaatı 38 bin 800 metrekarelik alanda, 11 katlı 14 bloktan oluşan tünel kalıp sistemiyle yapıldı. Konut içlerinde gerekli dizayn çalışmalarının ardından MKE’ye teslim edilen lojmanlar MKE çalışanlarının kurum içindeki puan sırasına göre tahsis edilmeye başlandı.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Kentsel döşümle birlikte MKE lojmanları şehrin görüntüsünün ve kalitesinin yükselmesine ayrı bir değer kattı. MKE’nin riskli, sorunlu ve ekonomik ömrünü tamamlamış yapıları yerine sağlıklı son teknolojiye uygun yapılar inşa ettik. MKE lojmanları hem Kırıkkale’mize, hem MKE ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olsun. Biz bir sözümüzü daha yerine getirmiş olmanın ayrıca mutluluğunu da yaşıyoruz” dedi.

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