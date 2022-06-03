KOCAELİ (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Dengeli büyümeyi sürdürmek, finansal istikrarı ve fiyat istikrarını sağlamak üzere tasarladığımız Türkiye Ekonomi Modeli'ni kararlı bir şekilde uyguluyoruz." dedi.

Gürcan, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi'nde yaptığı konuşmada, bugünün dünyasında yeni işler kurmaya ve teknoloji odaklı işlere yönelen girişimcilik faaliyetlerinin, ülkelerin rekabet gücü ve kalkınmasına katalizör olan temel unsurların başında geldiğini söyledi.

Ülkede özelikle son 10 yıldır girişimcilik ekosisteminin giderek geliştiğini ifade eden Gürcan, genç nüfusun, üniversitelerin, teknoparkların da katkısıyla hızla gelişen bu sistemi kendilerinin de kamu olarak yakından gözlemlediklerini ve sisteme karşı bütüncül bir yaklaşım geliştirdiklerini kaydetti.

Gürcan, bu sistemin başarılı olabilmesinin, girişimcilerin daha fikir aşamasındayken ihtiyaç duyduğu finansmanı hızla ve düşük maliyetle karşılamasına bağlı olduğunu dile getirerek, "Bu nedenle dünyadaki uygulamalarla uyumlu yeni finansman yöntemleri geliştirmeye çalışıyoruz, verdiğimiz teşvik ve desteklerle girişimcilerin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Melek Yatırımcılık Sistemi, Üst Fonlara Kaynak Aktarımı ve Girişim Sermayesi Fonlarına Doğrudan Kaynak Aktarım mekanizmalarıyla girişimcilik ekosistemine sağlanan desteklerin uygulama ve izleme görevi Bakanlığımızca yerine getirilmektedir. Böylece finansmana erişimde sıkıntı yaşayan çekirdek, başlangıç ve erken aşama şirketlerine yönelik uzun vadeli finansman imkanları sağlanması için alternatif modeller ve araçlara öncü katkı veriyoruz." diye konuştu.

- "Güçlü büyümenin iş gücü piyasasında da olumlu yansımalarını görüyoruz"

Göreve geldikleri 2002 yılından bu yana eğitimden sağlık ve savunma endüstrisine, ulaştırmadan turizme, bankacılıktan kamu mali yönetimine, sanayi altyapısından ihracat, enerji ve girişimcilik ekosistemine birçok alanda ülkeye önemli kazanımlar sağladıklarını aktaran Gürcan, kriz, salgın ve savaş gibi olumsuzluklara rağmen tesis ettikleri makro temellerin yardımıyla gösterdikleri güçlü büyüme performansını, yakaladıkları büyümeyle de sürdürdüklerini vurguladı.

Gürcan, son dönemde yüksek iç taleple ihracatın güçlü seyretmesinin, dengeli büyümeye önemli katkı sağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yılın ilk çeyreğinde büyümeye iç talebin katkısı 3,9 puanken, dış talebin katkısı 3,5 puan olarak gerçekleşti. Bu dengeli büyüme de ihracattaki büyümemize önemli katkı sağlıyor. İhracatımız 2022 yılı mayıs ayında yıllıklandırılmış olarak 242,6 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Güçlü büyümenin iş gücü piyasasında da olumlu yansımalarını görüyoruz. Mart ayı itibarıyla yıllık bazda 1,7 milyon yeni istihdam oluşturduk. İstihdam edilen kişi sayısı salgın öncesi seviyenin üzerine çıkarak yaklaşık 30 milyon kişiye ulaştı. Şu anda Türkiye'nin kapasite kullanım oranı yaklaşık yüzde 80'ler civarında. Salgının ve Rusya-Ukrayna savaşının da neden olduğu tedarik zincirindeki bozulmalar ve arz talep uyumsuzlukları ile küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışların yanında döviz kuru gelişmeleri, enflasyonun diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yükselmesine sebep oluyor. Enflasyonla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürmeye kararlıyız. Bu amaçla, başta temel gıda maddeleri olmak üzere vatandaşlarımızın refahını korumak için bir dizi ürün ve hizmette KDV indirimi yaptık, dış ticaret tedbirleriyle bunu destekledik."

Fiyat İstikrarı Komitesi ve Gıda Komitesi bünyesinde enflasyona yönelik yapısal sorunlara ve arz şoklarına karşı alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini ifade eden Gürcan, arz güvenliği ve istikrarının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

- "Küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz"

Gürcan, "Dengeli büyümeyi sürdürmek, finansal istikrarı ve fiyat istikrarını sağlamak üzere tasarladığımız Türkiye Ekonomi Modeli'ni kararlı bir şekilde uyguluyoruz." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Modelin odağında yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek yatırımı, ihracatı ve istihdamı artırmak yer alıyor. Önümüzdeki süreçte katma değerli üretimi artırarak küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı ve kalıcı olarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için en önemli politika araçlarımızdan biri selektif kredi yaklaşımımız. Selektif kredi politikamızı, hedeflerimizle tutarlı bir şekilde adım adım hayata geçiriyoruz. Bu politikamız kapsamında son dönemde girişimcilik ekosistemine katkı sunmak amacıyla 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini hayata geçirdik. Ayrıca ihracata dönük yatırımlara ve turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara 150 milyar lira tutarında uzun vadeli finansman imkanı sağlıyoruz."

Sundukları cazip teşviklerin ve gelişen ekosistemin meyvelerini son yıllarda toplamaya başladıklarına işaret eden Gürcan, 2021 yılının Türk girişimcileri için oldukça iyi geçtiğini anlattı.

Gürcan, Türkiye'de start-upların aldığı yatırımlara değinerek, "Şu ana kadar 6 Türk şirketi 1 milyar dolar değerlemeyi geçerek Unicorn, 2 şirketimiz ise 10 milyar dolar değerlemeyi geçerek Decacorn oldu. 2023'e kadar Türk Unicorn sayısının 10'a çıkmasını hedeflemekteyiz. Dinamik ve yeniliklere açık ülkemizde, girişimcilik ekosisteminin ortaya çıkan yeni fikirlerle daha da gelişeceğine gönülden inanıyorum." diye konuştu.

- "Pek çok imkanları Yıldız Teknopark'ta oluşturmaya çalışıyoruz"

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ise Türkiye'nin sınırlarının dışına çıkabilmek için de bölgede lider bir teknopark oluşturduklarını söyledi.

Özbekistan'da bir teknoparkı devralmak için çalışmalarının devam ettiğini aktaran Tanışman, Dubai World Trade Center'i devralmak için de çalışma yürüttükleri bilgisini verdi.

Tanışman, fikri olan, girişimlerini daha da geliştirmek isteyen girişimcilerin bir buluşma noktası olduklarını dile getirerek, "Ar-Ge, inovasyon dünyasındaysanız, girişimciyseniz, bir fikriniz varsa yolunuz Yıldız'a düşsün. Yıldız Teknopark'a geldiğinizde sizlere bundan sonraki yolculuğunuzda destek verecek, sizi yönlendirecek, sizi sermayeyle buluşturabilecek, yurt dışındaki pazarla buluşturabilecek imkanları Teknopark'ta oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Bülent Şen de programlarını uluslararası boyuta açtıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Gürcan, Tanışman, Şen ve ilgililerle stantları gezdi.

Katılımcılarla sohbet eden ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Gürcan, elektrikli scooter kullandı.

