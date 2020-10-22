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MMO Antalya’dan ’Yalın üretim teknikleri’ eğitimi

ANTALYA HABERLERİ  | 22.10.2020 13:43 | Son Güncelleme

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi, fabrikalarda verimliliği ve rekabetçi iş gücünü arttırmak, israfı azaltmak, yeni ürün oluşturmak, teknoloji geliştirmek ve ürün, pazar, pazarlama, süreç, iş gücü ve iş birlikleri konularında sanayiye hizmet sunmak için ’yalın üretim teknikleri’ eğitimlerini sürdürüyor.MMO Antalya Şubesi, son bir ayda düzenlediği yalın üretim eğitimleri ile 44 mühendis ve teknik personeli belgelendirdi.

MMO Antalya’dan ’Yalın üretim teknikleri’ eğitimi

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi, fabrikalarda verimliliği ve rekabetçi iş gücünü arttırmak, israfı azaltmak, yeni ürün oluşturmak, teknoloji geliştirmek ve ürün, pazar, pazarlama, süreç, iş gücü ve iş birlikleri konularında sanayiye hizmet sunmak için ’yalın üretim teknikleri’ eğitimlerini sürdürüyor.

MMO Antalya Şubesi, son bir ayda düzenlediği yalın üretim eğitimleri ile 44 mühendis ve teknik personeli belgelendirdi. Endüstri Mühendisi Uğur Sayılı tarafından verilen eğitimlerin, Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından belli aralıklarla açılması planlanırken, MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, yalın üretimin önemine vurguladı.

Başkan Atmaca, günümüzde müşteri beklentilerinin hızla değişmesi, ürün fiyatlarını müşterinin belirlemesi, sürekli artış gösteren enerji, hammadde, işçilik maliyetleri gibi unsurların üreticileri daha verimli olabilmek için sürekli yeni sistem arayışına ittiğini belirterek, yalın üretimin kayıpların ortadan kaldırılması ve değişkenliğin minimize edilmesi noktasında büyük öneme sahip olduğunu aktardı.

Atmaca, oda olarak pandemi döneminde de eğitimlere hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde yüz yüze verilmesi gereken kurs ve eğitimleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Her hafta düzenli olarak çevrimiçi (online) seminerleri de sürdürdüklerini dile getiren Atmaca, gerek mühendis gerekse teknik çalışanları bu eğitim ve seminerlere katılmaya davet etti.

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