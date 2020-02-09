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MMO Konya Şubesi Başkanı Altun güven tazeledi

KONYA HABERLERİ  | 09.02.2020 17:59 | Son Güncelleme

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi’nin 15.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu sonucunda tek listeyle seçimlere giren Aziz Hakan Altun, geçerli oyların tamamını alarak tekrar başkanlığa seçildi.
MMO Konya Şubesi’nin 15. Seçimli Olağan Genel Kurulu 8-9 Şubat tarihlerinde şubenin binasında gerçekleşti. Genel Kurul sonucunda tek listeyle seçimlere giren Aziz Hakan Altun, gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu seçimde geçerli oyların tamamını alarak tekrar başkanlığa seçildi. Seçim sonucu oluşan 15. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinin içinde asil olarak; Aziz Hakan Altun, Kerim Demir, Erdal Tozoğlu, Nurettin Yıldıran, Oğuzhan Pamukçu, Sevinç Sıdıka Tekin, Ömer Aksoğan bulunuyor.
Genel Kurulda konuşan Başkan Altun, “2018 yılı ocak ayında başlayan 14. hizmet dönemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbime çok şükürler olsun ki vatanımıza ve sizlere iki yıl hizmet etmeyi bizlere nasip etti. Bu iki yıl boyunca ‘Önce Vatan, Sonra Konya, Sonra da Oda ve Üyelerimiz’ şiarı ile hizmet etmeye çalıştık. Bizlerde kusurlu bireyler olarak yapmış olduğumuz hataları ve eksikliklerimizi hoş görmenizi sizlerden istiyoruz. Şubemiz geçmişten bu yana yapmış olduğu her türlü faaliyetlerle başta Türkiye’de TMMOB’a bağlı şubeler olmak üzere ve Konyamızda STK’lar içinde etkin ve saygın bir yere sahiptir. Göreve bu bilinçle talip olarak üzerimize aldığımız bu ağır yükü ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeyi çalıştık. Bu doğrultuda başta mesleki itibarımızı korumak ve arttırmak için haklarımızı her alanda savunmaya çalıştık. Üyelerimizin sahip olduğu mesleki alanlara yetkisi olmayan mesleki grupların girmemesi ve haklarımızın elimizden alınmasını engellemek için gerekli yerlerde hak arayışımızı sürdürdük. Üyelerimizin hakları, ailelerinin de haklarıdır diyerek sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalıştık” dedi.

“Bizlere vermiş olduğunuz destek için hepinize çok teşekkür ederiz”
Bir milletin dinini, dilini, benliğini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini yaşatmakta devletin öneminin çok büyük olduğunu söyleyen Başkan Altun, “Yaklaşık bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda, değerlerimizden taviz vermeden, devletimiz ve vatanımız korumak için büyük mücadeleler verdik. Bu mücadele Sarıkamış’ta, Çanakkale’de ve birçok yerde bir milletin vatanı için yapabileceklerin sonu olmadığını göstererek gerçekleşmiştir. Bizde bu bilinci baş tacı yaparak, ‘bu iki yılda bu vatan için Allah yolunda bir damla su taşıyabildiysek ne mutlu bizedir’ diyerek herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve saygılar sunuyorum. Bizlere vermiş olduğunuz destek için hepinize çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
8 Şubat’ta gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısına MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, meslek odalarının başkanları ve meslek mensupları katıldı.

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Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

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Karatay
Alper Eczanesi
Selcuklu
Eren Eczanesi
Selcuklu
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