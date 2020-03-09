YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. MMO Konya Şubesi kadın üyelerini bir araya getirdi

MMO Konya Şubesi kadın üyelerini bir araya getirdi

KONYA HABERLERİ  | 09.03.2020 11:04 | Son Güncelleme

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi tarafından kadın üyelerin bir araya geldiği bir etkinlik düzenlendi.MMO Konya Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, kadın üyelerin katıldığı sohbet ve kaynaşma etkinliği gerçekleştirildi.Bir otelde düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MMO Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Sıdıka Tekin, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle geleneksel hale gelen etkinlikte diğer kadın üyelerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi tarafından kadın üyelerin bir araya geldiği bir etkinlik düzenlendi.
MMO Konya Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, kadın üyelerin katıldığı sohbet ve kaynaşma etkinliği gerçekleştirildi.
Bir otelde düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MMO Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Sıdıka Tekin, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle geleneksel hale gelen etkinlikte diğer kadın üyelerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tekin, “Bu güzel ve anlamlı günde bizlerle bir arada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kuruluş amacı üyelerine hizmet olan odamız, bu amaç doğrultusunda etkinlikler düzenlemeye devam etmektedir. Odamıza kayıtlı bayan üyelerimiz arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı ve birlikteliği artırmak Dünya Kadınlar Günü’ndeki en önemli amacımızdır. Oldukça faydalı olacağına inandığım bu toplantımızda yapacakları söyleşiyle etkinliğimize katkı sağlayacak Sevda Kayhan Yılmaz, Hatice Keskin ve Şeyma Ayhan’a huzurlarınızda hoş geldiniz diyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Tarihimizin en eski dönemlerinden içinde bulunduğumuz güne kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer alan, yaşamımızın doğumundan ölümüne kadar her anda varlıklarıyla onurlandığımız, gelecek nesillerin eğitiminde ve yetişmesinde liderlik yapan, sevgi ve şefkatlerini hiçbir karşılık beklemeden bizlere veren siz değerli hanımefendilerin Dünya Kadınlar Günü”nü kutlayarak saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmasının ardından Sevda Kayhan Yılmaz, Hatice Keskin ve Şeyma Ayhan’nın kadın üyelere yönelik “Kadın Gözüyle Mühendislik” konulu söyleşi bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik, kadın üyelerin günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Amatör küme maçında gerginlik

Amatör küme maçında gerginlik

Eğitim-Bir-Sen, 3. İl divan toplantısını yaptı

Eğitim-Bir-Sen, 3. İl divan toplantısını yaptı

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ilgaz 7. Olağan Kongresi'ne katıldı:

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ilgaz 7. Olağan Kongresi'ne katıldı:

Başkan Doğan, hastane çalışanı kadınları ve hastaları ziyaret edip gül ve hediyeler verdi

Başkan Doğan, hastane çalışanı kadınları ve hastaları ziyaret edip gül ve hediyeler verdi

Konya Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:03
Öğle
13:06
İkindi
16:23
Akşam
18:58
Yatsı
20:13

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Karatay Eczanesi
Karatay
Tercan Eczanesi
Karatay
Baran Eczanesi
Selcuklu
Firdevs Eczanesi
Selcuklu
Kent Eczanesi
Selcuklu
Merve Çerşil Eczanesi
Selcuklu
Yeniceoba Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo öldü

İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo öldü

DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor

DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.