MMO’dan binalardaki sıcak su kazanlarıyla ilgili uyarı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte konutlarda ısıtma sezonunun açıldığını, bu nedenle de binalarında kalorifer kullanan vatandaşların, bu sistemlerin bakım ve periyodik kontrollerini mutlaka yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Özellikle yaz mevsimi boyunca çalışmayan kazanların bugünlerde devreye alınmadan önce periyodik kontrollerinin iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği yaptırılması gerektiğinin altını çizen Başkan Atmaca, “Isıtma tesisatlarının verimli ve güvenli çalışması için bu sistemlerin hem bakım hem de periyodik kontrolleri aksatılmadan yaptırılmalıdır” dedi.

“Enerji kaybı yaşamamak için bakım şart”

Kazan gibi basınçlı kapların bakım ve periyodik kontrollerinin neden yaptırılması gerektiği konusuna açıklık getiren Başkan Atmaca, "Tıpkı asansörlerde olduğu gibi kazan gibi basınçlı kapların da düzenli bakımları yaptırılmalıdır. Özellikle merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan kazan borularında herhangi bir delinme ya da bu boru yüzeylerinde herhangi bir kirlenme olup olmadığı kontrol ettirilmelidir. Bilindiği üzere kazanda yakıttan alınan enerji duman gazı ile ısıtma suyuna aktarılmaktadır. Kullanılan suyun sertliği nedeniyle boru yüzeyleri kazan taşı dediğimiz kireç ile kaplı ise, yakıtın enerjisini suya yeterli derecede aktaramadan bacadan sıcak gazı tahliye etmiş oluruz. Boruları üzerinde kireç taşı oluşmuş bir kazanda takribi yüzde 5 verim kaybı yaşandığını biliyoruz. Yine yakıtın yanarak duman gazının aktığı tarafta da enerji aktarım yüzeyleri kül, kurum, partiküllerce kaplanıp ısı aktarım kaybına neden olabiliyor. Yapılacak bakımlarda kazanda enerjinin duman gazından suya aktarıldığı bu yüzeylerin kontrolü ciddi mertebede enerji ekonomisi sağlatacak niteliktedir. Isıtma sezonun başında tavsiye ettiğimiz bu bakımlarda beklenmeyen basınç yükselmelerinde güvenlik tertibatı olarak yer alan emniyet ventilleri ve diğer emniyet elemanlarının da çalışır vaziyette olduğu muhakkak kontrol edilmelidir" dedi.