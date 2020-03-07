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MMT Amerikan Hastanesinden kadınlar günü mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşdelen, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.‘Varlığımızın nedeni, sevginin simgesi kadınlarımızdır’ diyen Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşdelen, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

MMT Amerikan Hastanesinden kadınlar günü mesajı

Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşdelen, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.
‘Varlığımızın nedeni, sevginin simgesi kadınlarımızdır’ diyen Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşdelen, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınların sağlıklı ve gelişmiş toplumun temel taşı olduklarını belirten Taşdelen, “ Yılda bir güne aslında Kadınlar Gününü sığdırmak mümkün değil. Varlığımızın, sevginin, şefkatin, fedakarlık ve sabrın simgesi olan kadınlarımız en değerli, en yüce varlıklarımızdır. Kadın, medeniyetin aydınlık yüzüdür. Kadınlar, özelde ailenin genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımız bizim tarihimizde, gerektiğinde silaeline hı alıp düşmanın üzerine yürümüş, gerektiğinde sırtında bebeği, kucağında mermi ile cepheye koşmuştur” dedi.
"Cennet annelerin ayakları altındadır" hadisine yürekten inanan bir dinin mensubu olduklarını dile getiren Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşdelen, “Bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın desteklenmesi demek, ailenin, toplumumuzun ve milletimizin güçlenmesi demektir. Tüm yiğit Mehmetleri doğuran yiğit analar vardır. Bu vesileyle Barış Kalkanı Harekatında şehit düşen tüm Mehmetçiklerimizin analarına ve eşlerine başsağlığı diliyorum. Bu kapsamda bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın daha aydın, daha demokratik ve güzellikler içinde yaşayabilmesi umuduyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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Kaplan Eczanesi
Sehitkamil
Özge Duacı Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
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Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
Sahinbey
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