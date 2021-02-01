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Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman’dan mobbing haftası mesajı

01.02.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman’dan mobbing haftası mesajı

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman mobbing haftasını yayınladığı mesaj ile kutladı.Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman mobbing haftası ile ilgili yayınladığı mesajda, “Amacımız, Kamu ve özel sektör işyerlerinde gerçekleşen, çalışanların itibarını ve onurunu zedeleyen, verimliliği azaltan, çalışanların sağlığını kaybetmesine neden olan, çalışma hayatını olumsuz etkileyen mobbing ile mücadele etmektir.

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman mobbing haftasını yayınladığı mesaj ile kutladı.
Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman mobbing haftası ile ilgili yayınladığı mesajda, “Amacımız, Kamu ve özel sektör işyerlerinde gerçekleşen, çalışanların itibarını ve onurunu zedeleyen, verimliliği azaltan, çalışanların sağlığını kaybetmesine neden olan, çalışma hayatını olumsuz etkileyen mobbing ile mücadele etmektir. Kasıtlı ve sistematik olarak çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri davranışlarla, işlem, eylem ve ihmallerle ortaya çıkan psikolojik taciz; bir insan hakkı ihlali olarak karşımıza çıkıyor. Henüz Türk Hukuk Sisteminde direk olarak Mobbingi tanımlayan, ceza ve yaptırımlarını ortaya koyan müstakil bir Mobbing ile Mücadele Kanunun bulunmaması, mobbing yapan zorbaları cesaretlendiriyor. Keyfi işlem, eylem ve ihmallerle, hak, hukuk, adalet ve hakkaniyet ilkelerini hiçe sayan zorbalar, deneyimli, birikimli insan kaynağımız olan beşeri sermayemizi günden güne eritiyor, sosyal sermayemizi zayıflatıyor, verimliliği azaltarak ülkemizin ekonomik yönden gelişimini de yavaşlatıyor. Ülkemizde mobbing ile ilgili ilk idari düzenleme olan ‘İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi’ genelgesini imzalayan ve bu alanda ülkemiz adına önemli bir süreci başlatan, dönemin Başbakanı, günümüzün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın yine 190 sayılı İLO sözleşmesini de imzalayarak, çalışma barışının geliştirilmesi, onurlu çalışma hakkının korunması, işyerlerinde şiddet ve tacizin önlenmesine, ülkemiz ve insanımız adına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Pandemi sürecini yaşadığımız bu günlerde her ne kadar yeterince etkinlik yapamasak da Türkiye KAMUSEN işbirliği ile yaptığımız ‘Memur Mobbing Anketi’ ve Para-Medya işbirliği ile yaptığımız ‘Bankacılık Mobbing Anketi’ sonuçlarını bu hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. İşbirlikleri için paydaşlarımıza teşekkür ediyor, değerli destek ve katkıları için şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman’dan mobbing haftası mesajı

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