Mobil Atık Aracı Kadıköy yollarında

Kadıköy’de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen ‘Atıksız Yaşam Hareketi’; ambalaj atıklarının, cam atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin, atık elektrikli ve elektronik eşyaların evsel atık ilaç ve evsel tehlikeli atıkların mahallelerden toplanması için özel olarak hazırlanan “Mobil Atık Aracı” ile devam ediyor. Vatandaşların cep telefonuna indirebileceği ‘KB Atık’ uygulaması ile takip edebilecekleri Mobil Atık Aracı ile ayrıştırılan atıkları, çöpe atmadan geri dönüşüme kazandırmak mümkün olacak.

Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta Feneryolu’nda açılışını yaptığı, yerel üreticinin ürünlerinin doğrudan halka ulaştığı ve ambalajsız olarak satıldığı ‘Dükkan’ın ardından projenin ikinci ayağı olan Mobil Atık Aracı yollara çıktı. Mobil Atık Aracı planlanan gün ve saatlerde mahallelerde evlerde ayrıştırılan atıkların toplanmasına olanak sağlıyor. Kadıköy’de 2000 yılından bu yana sürdürülen atık toplama politikası, Mobil Atık Aracıyla yeni bir ivme kazanacak. Kentte atıksız bir yaşamın hedeflendiği “Atıksız Yaşam Hareketi” ile hem düzenli depolama alanlarına gönderilen çöp miktarının azaltılması, hem de kentsel karbon ayak izinin küçültülmesi amaçlanıyor.