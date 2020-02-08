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Mobil Çorba Aracı ile vatandaşlara çorba ikramı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.02.2020 13:47 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesinin ‘Gönül Çorbası’ sloganı ile başlattığı çorba ikramı ile soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtıyor.Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kış ayları ile birlikte soğuyan havalarda vatandaşlar çorba ikramında bulunuyor.

Mobil Çorba Aracı ile vatandaşlara çorba ikramı

Haliliye Belediyesinin ‘Gönül Çorbası’ sloganı ile başlattığı çorba ikramı ile soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtıyor.
Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kış ayları ile birlikte soğuyan havalarda vatandaşlar çorba ikramında bulunuyor. 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan şehir içi otobüslerin toplama merkezinde, sabahın erken saatleri ile birlikte ‘Mobil Çorba Aracı’ ile binlerce vatandaşa çorba ve ekmek ikramında bulunuluyor.
Ekipler, günlük 2 bin 500 ile 3 bin kişiye sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirildiğini kaydederken, hijyen koşullarının ön planda tutulduğu ikramdan faydalanan vatandaşlar da, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
Çorba ikramı hafta içi her gün saat 06.00 ile 08.00 saatleri arasında yapılıyor.

Mobil Çorba Aracı ile vatandaşlara çorba ikramı

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