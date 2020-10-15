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Mobil dezenfekte ekipleri korona virüsüyle mücadeleyi sürdürüyor

SAMSUN HABERLERİ  | 15.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi, kent merkezinde yoğunluğun yaşandığı her alanda dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlkadım Belediyesi, kent merkezinde yoğunluğun yaşandığı her alanda dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mobil dezenfekte ekipleri uygulama planlaması dahilinde şehrin dört bir noktasında kamusal alanları ve toplu kullanım bölgelerini dezenfekte etti.
İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü dezenfekte ve hijyen çalışmalarına devam ediyor. Önceki günlerden itibaren rutin hijyen uygulamalarını vatandaşların hassasiyetini ön planda tutarak sıklaştıran ve son olarak korona virüsüne (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde çalışmalarını artıran Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri belediye hizmet araçları başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanları olan oturma bankları, parklar, bankamatikler, çöp konteynerleri, korona virüsünden dolayı karantina altında olan vatandaşların yaşam alanları, düğün salonları, talepten bulunan işletme sahiplerinin iş yerlerinin dezenfeksiyonunu gerçekleştiriyor.

“Vatandaşlar çalışma yapan ekiplere teşekkür etti”
Olası virüs kaynaklı rahatsızlıkların yayılmasını önlemek için dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan ekipleri, bu süreçte temizlik ve hijyen koşullarına daha da dikkat edilmesi konusunda vatandaşlara da uyarılarda bulunuyorlar. Vatandaşlar yapılan uygulamadan ve hassasiyetinden dolayı Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a ve çalışan ekiplere teşekkür etti.

“Kararlı mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz”
Vatandaşların sağlığı ve huzurunun her şeyden önemli olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Ekiplerimiz vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına gece gündüz demeden tüm taleplere cevap veriyor. Belediye olarak çalışmalarımızı 13 Mart’tan itibaren aynı ciddiyetle sürdürüyoruz. Mobil dezenfekte ekiplerimiz, gelen talepler doğrultusunda hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyor. Bu salgın hastalık son buluncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

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