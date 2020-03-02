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Mobil kanser tarama aracıyla örnek hizmet

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.03.2020 17:36 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından modern dünyanın en tehlikeli sağlık sorunları arasında yer alan kanser hastalığında erken teşhis amacıyla hizmete alınan mobil kanser tarama aracıyla şehrin birçok noktasında verilen hizmet, Batman’dan sonra Kilis’in kırsal mahallelerine de taşındı.Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi, (KETEM) kanser tarama aracı ile kentin kırsal mahallelerinde vatandaşa verdiği hizmet ağını genişleterek çevre şehirlerin köylerine de yardım eli uzattı.

Mobil kanser tarama aracıyla örnek hizmet

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından modern dünyanın en tehlikeli sağlık sorunları arasında yer alan kanser hastalığında erken teşhis amacıyla hizmete alınan mobil kanser tarama aracıyla şehrin birçok noktasında verilen hizmet, Batman’dan sonra Kilis’in kırsal mahallelerine de taşındı.
Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi, (KETEM) kanser tarama aracı ile kentin kırsal mahallelerinde vatandaşa verdiği hizmet ağını genişleterek çevre şehirlerin köylerine de yardım eli uzattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, Kanser tarama araçlarının vatandaşın ayağına giderek önemli bir sağlık hizmeti sunduğunu dile getirerek Gaziantep’in köylerinin yanı sıra Batman ve Kilis gibi şehirlerin köylerinde de hizmet vermeye başladıklarını söyledi.
"Dar gelirli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz"
Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirdiklerinin altını çizen Tolay, “Sosyal devlet ve sosyal belediyecilik birleştiği zaman eğitim ve sağlık olmak üzere iki temel alanda yapacak çok iş ortaya çıkıyor. Bu bağlamda sosyal belediyecilik anlayışı ile bizler gerekeni yapmak için eğitim ve sağlık alanında adımlar atıyoruz” dedi.
Koruyucu hekim denilen yapının bütün dünyada yükselen bir değer olduğunu vurgulayan Tolay, “Toplumu bilinçlendirmek, farkındalığı arttırmak, kendi vücut sağlığı, toplum sağılığı açısından bu hastalığın olmaması için neler yapılması gerektiğini konuşmak için her yönden maliyeti çok düşük bir çalışma modeli geliştirerek hizmet vermeye devam ediyoruz. Dünya bu modelde, bizim de geride kalmamız mümkün değil. Biz de kendi belediyemizde oluşturduğumuz mobil kanser tarama aracı ile bütçesi dar gelirli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Mobil kanser tarama aracıyla örnek hizmet

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