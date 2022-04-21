Mobil kriminal laboratuvar aracı, Eskişehir polisine teslim edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Mobil kriminal polis laboratuvar aracı "Kıraç", Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü emrine verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla yerli ve milli imkanlarla üretilen "Kıraç", İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan Arpacı ile ilgili görevlilere tanıtıldı.

Her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yaparak delillerden hızlı sonuç alınmasını sağlayan araç, "Delile olan güven, devlete olan güvendir" prensibinden hareketle faaliyet gösteren Kriminal Daire Başkanlığı tarafından Arpacı'ya teslim edildi.

Kriminal Daire Başkanlığında görevli komiser yardımcısı Volkan Karadeniz, gazetecilere, olay yerine götürülen aracın birçok bulgu, kimyasal ve fiziki incelemeden dakikalar içinde geçirilebildiğini belirterek, failin kimliğinin olay yerinde tespit edilebilme imkanına sahip olunduğunu söyledi.

Daire Başkanlığı olarak bilim ve teknolojinin son imkanlarından faydalanmaya çalıştıklarını ifade eden Karadeniz, "Bu aracımızı doğal afetlerin yanı sıra büyük olaylarda kullanmayı planlıyoruz. Aracımız, afetlerde personelin barınma imkanını karşılayabilecek şekilde dizayn edildi. Olay yerine gidildiğinde ilgili tüm ekipmanlar aracın içinde mevcut." dedi.

Törenin sonunda kriminal inceleme aracı kullanılarak, bir cinayet senaryosu canlandırıldı.

