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Mobil Kuaför Tırı Elmalı ve Kaş’ta hizmet verdi

ANTALYA HABERLERİ  | 09.12.2020 11:52 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Kuaför Tırı, kırsal bölgelerdeki mahalle ve yaylalarda hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Kuaför Tırı, kırsal bölgelerdeki mahalle ve yaylalarda hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Pandemi önlemleri ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hizmet veren Mobil Tır’ın son durağı Elmalı ve Kaş ve oldu.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför Tır’ı Antalya’nın ilçelerini ve kırsal bölgelerini karış karış dolaşarak ücretsiz kuaför hizmeti sunuyor. Mobil Kuaför, Elmalı’da Pirhasanlar, Tavullar, Mursal, Kuzköy, Kızılca, Afşar, Armutlu, Bozhüyük, Bayındır ve Çukurelma olmak üzere 10 mahallede hizmet verdi. Pandemi önlemleri ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hizmet veren ekip185 vatandaşın saç kesimini ve bakımını yaptı. Mahallelerinde kuaför ve berber olmadığı için ayaklarına kadar gelen bu hizmetten son derece memnun olan Elmalı halkı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Kaş’ta 184 kişiye hizmet
Mobil Kuaför Tır, bir sonraki durağı olan Kaş’ın Bezirgan Mahallesi’nde 57, Palamut Mahallesi’nde 25 ve Çayköy Mahallesi’nde 42 kişi olmak üzere toplam 184 vatandaş hizmetten faydalandı. Kadın, erkek ve çocuklar için ücretsiz kuaförlük hizmeti sunan mobil kuaför tırı sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak saç kesim ve bakım hizmeti veriyor.

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