Mobil kuaför tırı Elmalı’da 331 vatandaşa hizmet verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı, pandemi nedeniyle ara verdiği hizmetine yeniden başladı. Mobil kuaför tırı, Elmalı ilçesinde 331 vatandaşa sosyal mesafe kuralları çerçevesinde saç kesim ve bakım hizmeti verdi.

Antalya’nın kırsal bölgelerini dolaşarak kadın, erkek ve çocuklar için ücretsiz kuaförlük hizmeti sunan mobil kuaför tırı, Elmalı’nın 9 mahallesinde hizmet verdi.

Mobil kuaför tırı Elmalı’nın Özdemir, Gölova, Zümrütova, İslamlar, Tekke, Akçaeniş, Dereköy, Macun ve Hacıyusuflar mahallerinde toplam 331 vatandaşa sosyal mesafe kuralları ve salgın önlemleri kapsamında hizmet verdi. Ekipler kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlılara saç kesimi ve saç bakımı yaptı.

