Mobil Kuaför Tırı İbradı ve Gündoğmuş’ta

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Kuaför Tırı, İbradı ve Gündoğmuş’un mahallelerinde vatandaşa saç kesimi, sakal tıraşı ve kişisel bakım hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Mobil Kuaför Tırı Antalya’yı karış karış gezmeye, Torosların eteğindeki merkeze uzak mahalle ve yaylalarda hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor. Kırsal bölgelerde hizmet veren mobil kuaför İbradı’da park etti. 3 gün boyunca İbradı’da başta olmak üzere mahalleleri karış karış gezen Mobil Kuaför’den genç, yaşlı ve çocuk 97 kişi faydalandı.

“Saç kesimleri ve bakımları yapıldı”

Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde İbradılı vatandaşların saç kesimi ve bakımları yapıldı. Yaşlı bireyler ve çocukların saçları tıraş edildi. Kuaförler tarafından saçları kesilip, örülen kadınlar kendilerini özel hissettiren ve ayaklarına gelen hizmetten memnun olduklarını ifade etti.

“Mobil kuaför Gündoğmuş’ta”

Mobil Kuaför Tırı’nın bir başka durağı ise Gündoğmuş ilçesi oldu. Gündoğmuş’un Serinyaka, Güneycik, Çiçekoluk, Balkaya, Ümütlü, Kayabükü, Ortaköy ve Köprülü mahallelerini ziyaret eden mobil kuaför 166 vatandaşa hizmet verdi. Mahallelerine kadar gelen bu hizmetten son derece memnun olan Gündoğmuş halkı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

