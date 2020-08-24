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Mobil Kuaför Tırı’ndan yaylalara hizmet

ANTALYA HABERLERİ  | 24.08.2020 13:13 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Kuaför Tırı kırsal bölgelerdeki mahalle ve yaylalarda hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Kuaför Tırı kırsal bölgelerdeki mahalle ve yaylalarda hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Mobil Tır’ın son durağı Demre, Kaş ve Kemer oldu.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför Tırı kırsal bölgeleri karış karış dolaşarak ücretsiz kuaför hizmeti sunuyor. Demre kırsalında 3 gün vatandaşlara hizmet veren Mobil Kuaför, memnuniyetle karşılandı. Demre’nin Çevreli-Kapaklı-Üçağız mahallelerinde 37 kişi, Çağman-Belören-Köşkerler mahallelerinde 13 kişi, Yavu-Davazlar-Gürses Mahallelerinde 27 kişi olmak üzere toplam 77 vatandaşa hizmet verildi. Mobil Kuaför Tır, bir sonraki durağı olan Kemer’de Beycik Yaylası’na hizmet götürdü. Köy meydanına park eden Mobil Tır’a yayla halkı da ilgi gösterdi. Beycik halkı Mobil Tır’a gelerek hizmet alırken, rahatsızlığı nedeniyle gelemeyecek durumda olan 87 yaşındaki Hüseyin Adaletli’ye de evinde hizmet sunuldu. Ayaklarına kadar gelen kuaför hizmetinden memnun kalan Beycik sakinleri, ilk defa böyle bir hizmet aldıklarını dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkürlerini iletti.
Mobil Kuaför Tırı’nın son durağı Kaş oldu. Ekipler Yayla Kılınçlı’da vatandaşlara hizmet verdi. Mobil kuaförde yaşlı bireyler ve çocukların saçları tıraş edildi. Kız çocukları ise saçlarını istedikleri şekilde ördürdü.

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