Mobil Oil Türk AŞ'den Türkiye'nin girişimci kadınlarına destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de 115 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini yürüten Mobil Oil Türk AŞ'nin, yerel ve uluslararası büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için girişimci kadınlara fırsatlar sunan WEConnect International ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile hayata geçirdiği "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı-İstanbul ve Ötesi" etkinliği, kendi işini kuran çok sayıda kadına networklerini geliştirme imkanı sundu.

Mobil Oil Türk AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Mobil Oil Türk AŞ, Türkiye'nin girişimci kadınlarının tedarik zincirinde daha fazla güçlenmeleri amacıyla yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Mobil Oil Türk AŞ'nin dünyanın birçok ülkesinde kendi işini kuran kadınlara, yerel ya da uluslararası büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için fırsatlar sunan WEConnect International ile düzenlediği "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı-İstanbul ve Ötesi" etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, WEConnect International Türkiye Direktörü Nilay Çelik, Mobil Oil Türk AŞ Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Stratejik Otomotiv Müşteriler Müdürü Eda Demir ile TEB İşletme Bankacılığı Kullanıcı Deneyimi ve Ürün Tasarım Yöneticisi Seçil Kurt katıldı.