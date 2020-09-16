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Mobil sağlık ekiplerinin Covid-19 ile mücadelesi değerlendirildi

KONYA HABERLERİ  | 16.09.2020 15:50 | Son Güncelleme

Konya İl Sağlık Müdürü Prof.

Mobil sağlık ekiplerinin Covid-19 ile mücadelesi değerlendirildi

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, müdürlüğe bağlı mobil sağlık ekiplerinde görev yapan sağlık çalışanları ile bir araya geldi.
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, mobil sağlık ekiplerinin sahada yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri tartışılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Konya genelinde 80 ekip ile mobil sağlık hizmetlerine devam edildiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Koç, ekip sayısının ihtiyaç durumuna göre artırılabildiğini söyledi. Prof. Dr. Koç, mobil sağlık ekiplerinde görev yapan çalışanların çoğunluğunun Selçuk ve Meram Tıp Fakültesinde asistanlık eğitimine devam eden hekimler olduğunu vurgulayarak duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Mobil sağlık ekiplerinin pandemi sürecinde son derece önemli bir rol üstlendiklerini söyleyen Mehmet Koç, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan ve evde izolasyonda olan hasta ve yakınlarına bulundukları ortama giderek test çalışması yapan, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hastaneye gitmelerine gerek kalmadan testlerini gerçekleştiren ve ilaçlarının teminini sağlayan mobil sağlık ekiplerine teşekkür etti. Koç, herkesin birbirinden uzak durduğu bir dönemde, virüsün bulunduğu evlere bizzat giden sağlık çalışanlarının fedakarlıklarıyla örnek bir duruş sergilediğini ifade etti.
Öte yandan, özel hastane idareci ve hekimleri ile Covid-19 değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, kentte sağlık hizmeti sunan özel hastanelerin sorumlu müdürleri ve Covid polikliniklerinde çalışan hekimleri ile bir araya geldi. Toplantıda Covid-19 salgını ile mücadelede kamu, üniversite ve özel hastaneler arasındaki koordinasyonun devam etmesi adına alınan önlemler masaya yatırıldı.

Mobil sağlık ekiplerinin Covid-19 ile mücadelesi değerlendirildi

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