YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Mobil saha ekibi kar- kış dinlemiyor

Mobil saha ekibi kar- kış dinlemiyor

23.01.2021 13:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hayata geçirilen mobil saha ekibi her şartta vatandaşın hizmetine koşuyor.Mustafakemalpaşa Belediyesi Mehmet Kanar’ın talimatıyla oluşturulan mobil saha ekibi, kış döneminde de vatandaşların sıkıntılarına merhem oluyor.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hayata geçirilen mobil saha ekibi her şartta vatandaşın hizmetine koşuyor.
Mustafakemalpaşa Belediyesi Mehmet Kanar’ın talimatıyla oluşturulan mobil saha ekibi, kış döneminde de vatandaşların sıkıntılarına merhem oluyor. “Biz geldik, hizmet evinizde” sloganı ile ev ev kapı kapı gezen mobil saha ekibi, ilçede kendini hissettiren kar ve soğuk havaya rağmen onlarca kilometrelik yolları aştı, gönülleri yaparak kar engelini eritti.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın selamını götüren mobil saha ekipleri, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kapısına giderek talep ve önerilerini aldı. Hizmette güleryüz ve her saniye vatandaşın yanında olan bir anlayışı benimsediklerini söyleyen Başkan Kanar, "Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşarak isteklerini sorduk" dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gönüllerin buluşmasına ne kar nede buzun engel olamadığını vurgulayarak "Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve öneriler imkanlar doğrultusunda gerçekleştirilmeye devam ediyor, devam edecek. Bütün kadrolarımızla Mustafakemalpaşa’da hizmet ağını ilmek ilmek örüyoruz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

Bursa Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:21
İkindi
15:55
Akşam
18:18
Yatsı
19:40

Bursa Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Bengisu Eczanesi
Nilufer
Bengisu Eczanesi
Nilufer
Bengisu Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nden esnafa destek

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nden esnafa destek

300 ailenin yüzü güldü

300 ailenin yüzü güldü

Bursa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü

Bursa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü

Toplu iş sözleşmesinde Başkan Kanar farkı

Toplu iş sözleşmesinde Başkan Kanar farkı

Kentsel dönüşümle yapılan bina 528 ağaç ve 1400 bitki türüne ev sahipliği yapıyor

Kentsel dönüşümle yapılan bina 528 ağaç ve 1400 bitki türüne ev sahipliği yapıyor

Muhtarların en etkili olduğu ilçe

Muhtarların en etkili olduğu ilçe

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.