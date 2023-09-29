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Mobil trafik eğitim tırında emniyet kemerinin önemi simülasyon ile anlatıldı

29.09.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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Emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek için hayata geçirilen proje çerçevesinde, öğrenciler ile vatandaşlara simülasyon aracında uygulamalı eğitim verilerek yeni eğitim öğretim döneminde trafik eğitim ve bilincinin artırılması maksadıyla öğrencilere mobil trafik eğitim tırı vasıtasıyla teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Mobil trafik eğitim tırında emniyet kemerinin önemi simülasyon ile anlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Daire Başkanlığının Mobil Eğitim Tırı talep üzerine Erzincan’a geldi. Erzincan’da Cumhuriyet Meydanı’na konuşlanan Mobil Trafik Eğitim Tırında 2 günlük sürede çok sayıda öğrencinin eğitim alması hedefleniyor.

Eğitim tırında çocuklar ilk olarak emniyet kemeri, kırmızı ışık kuralları ve yaya geçitlerindeki yaya öncelikleri eğitimlerini alıp trafikle alakalı animasyonlar, bilgilendirme için filmler izledikten sonra kurulan parkurda akülü araçlarla teorik olarak öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştiriyor.

Trafik Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından verilen eğitim sürecinin ardından pistte birebir trafik deneyimi yaşayan çocuklar, “Trafikte ne yapacağımızı öğrendik. Babalarımıza annelerimize kurallara uymadıkları zaman uyaracağımı öğrendik. Trafik kurallarına uyarak araçları sürdük. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım” ifadelerine yer verdi.

Çocuk yaşta edinilen bilgilerin daha kalıcı olmasından hareketle İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olarak geleceğin sürücüleri olan ilkokullarda okuyan çocuklarda trafik bilincinin oluşması için geliştirilen proje çerçevesinde hazırlanan Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Erzincan’da 2 gün boyunca çok sayıda öğrenciye trafik bilincinin aşılanmasını niyetleniyor.

Ekipler, trafik kazalarında ki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, vatandaşların bilincinin artması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan eğitimde emniyet kemerini kullanmayan sürücüler simülasyon aracına bindirilerek, emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak gösterildi. 5 kilometrelik bir hızla meydana gelen kaza sırasında, takla atan bir araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takılı haldeyken içinde bulundukları durum ile kemersiz olarak yaşadıkları araç içerisinde gösterildi. Gerçek bir kaza meydana gelmiş gibi araç içerisinde sağa sola savrulan kemersiz vatandaşlar kemer takmanın önemini uygulamalı olarak anladı.

‘EMNİYET KEMERİ ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 45, AĞIR YARALANMA RİSKİNİ İSE YÜZDE 60 ORANINDA AZALTIYOR’

Araca binen ziyaretçilerin tamamı polis ekiplerine verdikleri bu hizmetten dolayı teşekkür ederken, yaşadıkları bu deneyimden sonra emniyet kemerlerini takacaklarını, emniyet kemerinin önemini çok iyi anladıklarını ifade etti. Ayrıca, açılan stantta ziyaretçilere emniyet kemerinin önemi hakkında kısa bilgilendirmeler yapılarak bu hususta broşürler dağıtıldı. Yapılan bilgilendirmede emniyet kemeri kullanmanın, çarpma etkisinin vücutta tek bir noktada değil farklı noktalara dağılmasını sağladığı, çarpışma anında kişilerin koltuktan fırlamasını önlediği, baş, boyun ve omurilik gibi hassas organları koruduğu, buna bağlı olarak ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azalttığı vurgulandı.

Öte yandan, alkollü iken araç kullanmamaya dikkat çekmek için simülasyon gözlüğü kullanan vatandaşlar 0.70 promil alkollü iken kurulan mini kaleye gol atmaya çalıştı. Takılan simülasyon gözlüğü ile ayakta durmakta bile zorlanan katılımcılar alkollü iken araç kullanmanın oldukça tehlikeli olduğunu yaşayarak gördü.
Eğitime yoğun katılım gösteren öğretmen ve öğrenciler yapılan eğitim etkinliğinden dolayı trafik ekiplerine teşekkür etti.

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