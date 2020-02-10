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Mobil Trafik Eğitim TIR’ının yeni durağı Keşan oldu

EDİRNE HABERLERİ  | 10.02.2020 13:52 | Son Güncelleme

İçişleri ile Milli Eğitim işbirliği ile belirlenen program çerçevesinde yola çıkarak Türkiye’yi dolaşan Mobil Trafik Eğitim TIR’ının yeni durağı Keşan oldu.İki bakanlık arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü” kapsamında Keşan’a gelen eğitim TIR’ı Hersekzade Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde uygulamalarına başladı.Keşan’da eğitim gören ilkokul öğrencileri, tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta trafik polislerinden teorik trafik eğitimi aldıktan sonra özel olarak hazırlanan alanda akülü araç kullandı.

Mobil Trafik Eğitim TIR’ının yeni durağı Keşan oldu

İçişleri ile Milli Eğitim işbirliği ile belirlenen program çerçevesinde yola çıkarak Türkiye’yi dolaşan Mobil Trafik Eğitim TIR’ının yeni durağı Keşan oldu.
İki bakanlık arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü” kapsamında Keşan’a gelen eğitim TIR’ı Hersekzade Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde uygulamalarına başladı.
Keşan’da eğitim gören ilkokul öğrencileri, tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta trafik polislerinden teorik trafik eğitimi aldıktan sonra özel olarak hazırlanan alanda akülü araç kullandı. Polis memurlarının yaya geçidi, trafik ışıkları ve yola çıkarken kemer takmaları konusunda uyarılarını dinleyen minik sürücüler, akülü arabalarıyla parkurda tur attı. Hediye edilen kırmızı düdükleri çaldı.
Polis memurlarının hataları ve trafikte nasıl davranmaları gerektiği konusunda uyardığı öğrenciler, trafikte karşılaşabilecekleri durumları tecrübe ederken, oldukça eğlenceli vakit geçirdi.
Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da eğitimlere gelerek çocuklarla birlikte parkurları gezdi.
Aynı zamanda yetişkinler için alkolün olumsuz etkilerini göstermek amacıyla alkol eğitim gözlüğü ile denge parkuru etkinlikleri de düzenlendi. Bu parkurda Özder ve Helvacıoğlu, önlerindeki topu kale direklerinin arasından geçirmeye çalıştı.
Uygulamalardan oldukça memnun olduklarını dile getiren çocuklar, TIR içinde gördükleri eğitimlerin oldukça bilgilendiklerini ve eğlendiklerini ifade etti
İki gün boyunca Keşan’da olacak TIR’ın Keşanlı öğrencilere eğitim vermesi planlanıyor.

Mobil Trafik Eğitim TIR’ının yeni durağı Keşan oldu

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