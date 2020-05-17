YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Mobilya atölyesi küle döndü

Mobilya atölyesi küle döndü

ANTALYA HABERLERİ  | 17.05.2020 23:19 | Son Güncelleme

Antalya’da mobilya atölyesinde çıkan yangında iş yeri küle döndü.

Antalya’da mobilya atölyesinde çıkan yangında iş yeri küle döndü. Paniğe neden olan yangını mahalleliler sosyal mesafe kuralına uymadan maskesiz bir şekilde izledi.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerindeki mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesine gelmesinin ardından yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında alevlerin etkilediği elektrik kablolarının akımı kesildi. Paniğe neden olan yangını mahalleliler ise sosyal mesafe kuralına uymadan maskesiz bir şekilde izledi. Yine bölgede toplanan vatandaşlar, alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerini alkışladı. Yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle araştırma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Gülşen, Karadeniz kızı' 'Gülşen, Karadeniz kızı'
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan gençlere araç sahibi babadan ikinci şoke

Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan gençlere araç sahibi babadan ikinci şoke

Serbestliğe rağmen Seyitgazi boş kaldı

Serbestliğe rağmen Seyitgazi boş kaldı

Kütahya'da üç köy ve bir mahalle karantinaya alındı

Kütahya'da üç köy ve bir mahalle karantinaya alındı

65 yaş üstü parklara akın

65 yaş üstü parklara akın

Antalya Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:41
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:07
Yatsı
21:36

Antalya Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Bahçelievler Eczanesi
Muratpasa
Güney Eczanesi
Muratpasa
Kotan Eczanesi
Muratpasa
Şule Eczanesi
Muratpasa
Tokuçoğlu Eczanesi
Muratpasa
Uğur Uysal Eczanesi
Muratpasa
Dilşad Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

Safra Kesesi Olmayan Hastaya Safra Kesesi Ameliyatı

Safra Kesesi Olmayan Hastaya Safra Kesesi Ameliyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.