YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Mobilya deposundaki yangın büyümeden söndürüldü

Mobilya deposundaki yangın büyümeden söndürüldü

MUĞLA HABERLERİ  | 23.01.2020 21:41 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde yangın çıktı.

Muğla’nın Menteşe İlçesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangın depo
içinde bulunan binlerce liralık mobilya zarar görmeden söndürüldü.
Olay Muğla’nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde meydana geldi. Mutfaktaki ocaktan kaynaklandığı düşünülen yangın sonrası bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın depo içinde bulunan binlerce liralık mobilya zarar görmeden söndürüldü. Yangın mutfak bölümünde maddi hasara neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Kavaklıdere’de Türk Halk Müziği EzgileriKavaklıdere’de Türk Halk Müziği Ezgileri
Kavaklıdere’de 3 bin 500 metre hat döşendiKavaklıdere’de 3 bin 500 metre hat döşendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Çavdarhisar halkı takımıyla tek yürek

Çavdarhisar halkı takımıyla tek yürek

Aslanapa’da ’’Korunga bitkisi’’ çiftçilere anlatılıyor

Aslanapa’da ’’Korunga bitkisi’’ çiftçilere anlatılıyor

Almanya Kültür Ataşesi Maren Hülskemper’den BŞEÜ’ye ziyaret

Almanya Kültür Ataşesi Maren Hülskemper’den BŞEÜ’ye ziyaret

Muğla Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:09
Öğle
13:23
İkindi
16:04
Akşam
18:27
Yatsı
19:46

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Meltem Eczanesi
Merkez
Sabancı Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milletvekili Gökcan’dan kazada yaralanan öğrenciye ziyaret

Milletvekili Gökcan’dan kazada yaralanan öğrenciye ziyaret

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.