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MOBİSAD il temsilcileri toplantısında mobil iletişim sektörünün önemli sorunları ele alındı

21.01.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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MOBİSAD il temsilcileri toplantısında mobil iletişim sektörünün önemli sorunları ele alındı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) il temsilcileri yıllık değerlendirme toplantısı düzenlendi.MOBİSAD’ın bu yıl ilkini düzenlediği ‘İl temsilcileri yıllık değerlendirme toplantısı’ Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) il temsilcileri yıllık değerlendirme toplantısı düzenlendi.
MOBİSAD’ın bu yıl ilkini düzenlediği ‘İl temsilcileri yıllık değerlendirme toplantısı’ Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşti. MOBİSAD Diyarbakır il temsilcisi Abdurrahman Atlı’nın da yer aldığı il temsilcileri, mobil iletişim sektörü ile ilgili görüş ve önerilerini bu alanda kamunun en yetkili isimleri olan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’na ilk elden iletme fırsatı yakaladı.
Video konferans şeklinde gerçekleştirilen toplantı, MOBİSAD’ın ataması yapılmış 72 ilde ve atama çalışmaları süren diğer illerde bulunan temsilcilerini ve sektör mensuplarını bir araya getirdi.

"Sektörümüzün hak ettiği büyümeye ulaşmasını amaçlıyoruz"
MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, bugünün asıl ev sahibinin il temsilcileri olduğunu söyledi. Turnacı, “Bugünün asıl ev sahibi ülkemizin tüm illerine yayılmış adeta Türkiye’nin mozaiği haline gelmiş değerli il temsilcilerimizdir. Bugün MOBİSAD’ın iletişim ağlarımızın adeta kalbinde bulunan Türkiye’nin her ilini bütünleştiren tek ses ve tek nefes olan kamu ve özel sektörü bir araya getirerek, sektörümüzün hak ettiği büyümeye ulaşmasını amaçlıyoruz. En son İstanbul Üniversitesi ile hazırladığımız rapora göre 170 bin direkt 800 bin dolaylı istihdam oluşturuyoruz. Tüketicilerimizin aldığı hizmeti doğru platformda toplayarak ilgili kurumlara hızlı bir şekilde iletmek MOBİSAD’ın ve tüm il temsilcilerimizin en temel sorumluluğudur. Ülkemizin her köşesinde bulunan sektör mensuplarımızın sosyal ve ekonomik katkıları yadsınamaz. Pandemi döneminde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağında sektör üyelerimiz ile vatandaşlarımız arasında güçlü bir bağ oluştu” dedi.

MOBİSAD hakkında
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), yirmi yıla yakın süredir mobil haberleşmede operatör, üretici, ithalatçı, dağıtıcı, servis sağlayıcı, bayi, alt bayilerin ortak sesini temsil ediyor. Dernek, üyelerinin, sektör çalışanlarının ve tüketicilerin menfaatlerini ortak bir platformda değerlendirerek ülke yararına, sektörün hak ettiği büyümeye kavuşmasını amaçlıyor. MOBİSAD, kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve teknolojinin tanıtılması amaçlı farkındalık programlarının hayata geçirilmesi, inovasyonu ve sektörel istihdamı destekleyen projelerin oluşturması ve desteklenmesi adına çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

MOBİSAD il temsilcileri toplantısında mobil iletişim sektörünün önemli sorunları ele alındı

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