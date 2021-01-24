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MOD CEO’su Mohammad S. Ahmed: “Türkiye, artık inovasyon tabanlı işbirlikleri için güçlü bir partner”

24.01.2021 19:17 | Son Güncelleme:
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MOD CEO’su Mohammad S. Ahmed: “Türkiye, artık inovasyon tabanlı işbirlikleri için güçlü bir partner”

Mind Of Dream (MOD) Yönetim Kurulu Başkanı Katarlı ünlü iş adamı Mohammad S.

Mind Of Dream (MOD) Yönetim Kurulu Başkanı Katarlı ünlü iş adamı Mohammad S. Ahmed, Türkiye’nin 2021 yılından itibaren inovasyon tabanlı iş birlikleri için güçlü bir tercih olacağını öngördüğünü söyledi.
Türkiye’de pandemi döneminde devlet tarafından büyük ölçekli işletmelere ve yabancı yatırımcıya önemli teşvik avantajları sunduğuna dikkat çeken ünlü işadamı Mohammad S. Ahmet, küresel çapta işlere imza atan şirketleri için kendilerinin de uzun zamandır teknoloji ve inovasyon alanlarında yatırım yapmak için araştırma içinde olduklarını hatırlattı. Mohammad S. Ahmet, şöyle devam etti;
“Türkiye Cumhuriyeti’nde yönetimde bulunan hükümet yetkililerinin büyük çapta yatırım yapan yabancı iş insanlarına verdiği teşvikleri araştırmakta ve gözlemlemekteyiz. Bizleri düşündüren ve 2021 yılında yatırım yapmamızı erteleyen en önemli durum Korona virüs süreciydi. Korona virüs sürecine rağmen Türkiye’de teknoloji şirketlerinin yeni mobil ve dijital girişimlerinin başarılı olduğunu gördük. Türkiye’deki yazılım sektörü ve inovasyon gücü doğru yatırımlarla desteklenmeli. Türkiye’deki yazılım üzerine iş yapan şirketler ve serbest çalışan yazılımcılar, dünyanın birçok ülkesine göre çok daha başarılı girişimler ortaya koymaya aday ve fazlası için potansitel var.
Hammadde kaynaklarına yakın olmak önemli
Teknoloji sektörü dışında, sanayi sektöründe de çalışmalarını sürdürenler, hammaddeye yakın olmanın ne kadar önemli olduğunu bilirler. Biz de yapmakta olduğumuz pek çok işte bunun zorluğunu yaşamaktayız. Ama Türkiye’de yatırım yaparak hammadde kaynaklarına da yakın olacağımız için bu alanda da kazancımız katlanacaktır. Uygun fiyatlı ve kaliteli iş gücü yanında bir de devlet teşvikleri gelince bu ülkede yatırım yapmak her açıdan kazançlı hale gelecektir.”

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