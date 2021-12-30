YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Modalife, 2022'de 20'nin üzerinde yeni mağaza açmayı hedefliyor

Modalife, 2022'de 20'nin üzerinde yeni mağaza açmayı hedefliyor

30.12.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modalife Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tonga: - "2021 yılında mağazamızın olmadığı yerleşim birimlerini hedefledik ve toplamda 50 bin metrekare büyüklüğünde 11 yeni mağazayla tüketicilere ferah ve konforlu alışveriş mekanları sunduk"

İSTANBUL (AA) - "Düğün Paketi" kavramı ile tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan mobilya markası Modalife, 2021 yılında yurt genelinde toplam 50 bin metrekare alana yayılan 11 yeni mağaza yatırımı gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, 2021'de yurt genelinde yaygınlığını artıran Modalife, 2022'de 20'nin üzerinde yeni mağaza açmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Modalife Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tonga, erişilebilir maliyetler için tüketiciye doğrudan temas ilkesini benimseyen Modalife'ın, Türkiye'nin dört bir yanında kendi bünyesindeki 150'den fazla mağazasıyla hizmet verdiğini ifade etti.

2021 yılında mağazalarının olmadığı yerleşim birimlerini hedeflediklerini ve toplamda 50 bin metrekare büyüklüğünde 11 yeni mağazayla tüketicilere ferah ve konforlu alışveriş mekanları sunduklarını aktaran Tonga, "2022 yılı hedefimiz, bu rakamı ikiye katlayıp daha büyük metrekarede daha konforlu alanlarda tüketicimizle buluşmak. Yine 2021 yılında 50'ye yakın mağazamızı yeni konseptimize uyarladık. Yenileme çalışmalarımız da artan bir ivme ile sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye genelinde kendi işlettiği 150'den fazla mağazanın yanı sıra Modalife, 30'u aşkın deposu ve Türkiye'nin her yerine en kısa sürede ulaşan sevkiyat ağıyla, tüm ürünlerini, fiyat avantajları ve "1 günde teslim" özelliğiyle sunuyor. Yeni bir aile hayatına ilk adımı atan ve evlerini yenileyen tüketicilerin beğeni ve bütçelerine uygun ürünleriyle Modalife, evin tüm mobilya ihtiyacını karşılayan, uluslararası kalite standartlarında üretilmiş, her tarza ve bütçeye uygun estetik, fonksiyonel ve dayanıklı ürünler sunuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktıKüçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
06:50
Sabah
08:22
Öğle
13:11
İkindi
15:31
Akşam
17:51
Yatsı
19:18

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.